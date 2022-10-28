Москва, , 17:07 — REGNUM Комплектование участников специальной военной операции идет за счет региональных бюджетов, денег субъектам РФ катастрофически не хватает, заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов Дарья Драй © ИА REGNUM

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Долги регионов растут сумасшедшими темпами, только за первое полугодие 2022 года задолженность составила 2,6 трлн рублей, сообщил Зюганов.

«Если спросить губернаторов, как они комплектуют наших солдат, то они ответят: на средства из региональных бюджетов, которых категорически не хватает», — констатировал лидер коммунистов в телеграм-канале.

Регионам сейчас крайне тяжело, указал он.

«Объем госдолга растёт у 66 субъектов. В местных бюджетах, например, нет средств для обновления трамвайно-троллейбусного парка. А коммунальные сети продолжают изнашиваться и рваться. Но вместо поддержки регионов на них лишь сваливают дополнительные обязанности». — перечислил парламентарий.

Таким образом, делает вывод Зюганов, нынешний федеральный бюджет полностью оторван от насущных проблем, решение которых ждут граждане.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума 26 октября в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2023−2025 годы.