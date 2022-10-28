Нижегородская область, 28 октября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области одобрили законопроект о вытрезвителях, разработанный министерством социальной политики региона. Такое решение принято на заседании нижегородского парламента 27 октября.

Cheladmin.ru Вытрезвитель

Новый закон касается правил оказания помощи лицам, которые находятся в общественных местах в состоянии сильного алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Предполагается, что их будут направлять в создаваемые нижегородским правительством специализированные госорганизации — вытрезвители.

Также документ предусматривает возможность организации вытрезвителей на основании соглашения о государственно-частном партнерстве.

ИА REGNUM напоминает, что федеральный закон о вытрезвителях вступил в силу с 1 января 2021 года.

Отметим, что ранее глава регионального министерства социальной политики Наталья Исаева сообщила, что в Нижегородской области уже существуют два спецучреждения для помощи гражданам в состоянии сильного опьянения, а ещё одно планируют открыть на базе областного центра социально-трудовой реабилитации.