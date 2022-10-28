Нью-Дели, , 17:05 — REGNUM Гражданку Киргизии задержали в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели за попытку контрабанды 7,5 кг золота, передаёт индийское издание «Ommcom News».

Золото Bullion Vault

Сотрудники таможни изъяли у женщины, прилетевшей в Индию из Киргизии, четыре золотых слитка, которые она не задекларировала при въезде в страну.

Контрабандистка прятала золото в самодельных карманах корсета, который был на ней в момент пересечения границы.

Правоохранительные органы Индии возбудили уголовное дело по факту контрабанды. Гражданку Киргизии арестовали на 14 суток.