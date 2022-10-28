Ниш, Сербия, 28 октября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Евросоюз включает страны Западных Балкан в процесс диверсификации источников снабжения газом. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 28 октября во время визита в Сербию.

Bmvg.de Урсула фон дер Ляйен

«Все, что делает ЕС, в это включен и регион Западных Балкан. Что делает один, влияет на всех остальных. Мы — энергетический союз», — процитировал телеканал РТС слова фон дер Ляйен.

Глава Европейской комиссии призвала Сербию присоединиться к совместной закупке газа. Она обещала, что ЕС выделит 160 млн евро для поддержки сербского бюджета.

«Я считаю, что это необходимо для того, чтобы Сербия, так же, как и другие страны, могла оказать поддержку уязвимым слоям населения и помогла им справиться с высокими ценами на энергоносители», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич в городе Ниш на юге страны показал Урсуле фон дер Ляйен, как продвигаются работы на строительстве газового интерконнектора Сербия — Болгария, который должен быть достроен до сентября 2023 года.