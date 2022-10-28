Белгород, 28 октября 2022, 17:00 — REGNUM Директор Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва Белгородское направление» Мария Кугина выходит на пенсию. Об этом в социальных сетях 28 октября сообщил мэр города Антон Иванов.
Глава городской администрации приехал в музей, чтоб лично выразить почтение Марии Кугиной. Она возглавляла культурное учреждение 33 года.
Заслуги Марии Кугиной отмечены званием «Почётный гражданин города Белгорода».
Как сообщало ИА REGNUM, музей открылся после масштабной реконструкции в августе 2022 года, вход бесплатный для всех категорий.