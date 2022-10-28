Белгород, , 17:00 — REGNUM Директор Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва Белгородское направление» Мария Кугина выходит на пенсию. Об этом в социальных сетях 28 октября сообщил мэр города Антон Иванов.

Музей-диорама «Курская битва» Марина Каширская © ИА REGNUM

Глава городской администрации приехал в музей, чтоб лично выразить почтение Марии Кугиной. Она возглавляла культурное учреждение 33 года.

«Это блестящий ответственный руководитель, всегда внимательная и элегантная женщина. Создавала постоянно действующую экспозицию, многие просветительские проекты. При её участии проводилась реставрация уникального полотна диорамы», — рассказал мэр.

Заслуги Марии Кугиной отмечены званием «Почётный гражданин города Белгорода».

Как сообщало ИА REGNUM, музей открылся после масштабной реконструкции в августе 2022 года, вход бесплатный для всех категорий.