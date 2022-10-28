Москва, 28 октября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Банк России работает над поиском альтернативных платёжных инструментов для российских туристов за рубежом. Об этом сообщила на пресс-конференции 28 октября глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Пытаемся наладить разные альтернативные возможности для того, чтобы нашим гражданам в туристических поездках можно было пользоваться современными методами оплаты», — сказала она.

Глава ЦБ отметила, что в условиях санкционного давления на Россию «партнеры опасаются вторничных санкций, влияния на них при использовании платежных инструментов».

«Действительно, у нас есть сложности… Но мы со всеми партнёрами ведём работу», — сказала Набиуллина.