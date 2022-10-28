Москва, 29 октября, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Регионам следует возместить расходы на мобилизацию и специальную военную операцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы от СРЗП Валерий Гартунг.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Валерий Гартунг

«Регионы выделяют деньги, потому что федеральный бюджет почему-то не решил эту задачу, вот в чём вопрос, понимаете? Поэтому расходы у регионов есть, и им их тоже надо возмещать. Вот ответа на этот вопрос мы здесь не получили», — казал Гартунг.

На пленарное заседание Госдумы 18 октября был приглашен замглавы Минобороны Николай Панков. Участники в закрытом режиме обсудили мобилизацию, отсрочки, специальную военную операцию и снабжение.

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В то же время 26 октября в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы говорилось о том, что Госдума внесет свои предложения по дополнительной финансовой помощи десяти дотационным регионам России, но предлагается список расширить на приграничные с б. УССР субъекты РФ. Главе Минфина Антону Силуанову предлагалось включить в него Белгородскую область, Курскую, Брянскую, Ростовскую, Крым, Краснодарский край, Севастополь, а также посмотреть Воронежскую область.