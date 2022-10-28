В Госдуме требуют возмещения регионам затрат на специальную операцию
Москва, 29 октября, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Регионам следует возместить расходы на мобилизацию и специальную военную операцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы от СРЗП Валерий Гартунг.
«Регионы выделяют деньги, потому что федеральный бюджет почему-то не решил эту задачу, вот в чём вопрос, понимаете? Поэтому расходы у регионов есть, и им их тоже надо возмещать. Вот ответа на этот вопрос мы здесь не получили», — казал Гартунг.
На пленарное заседание Госдумы 18 октября был приглашен замглавы Минобороны Николай Панков. Участники в закрытом режиме обсудили мобилизацию, отсрочки, специальную военную операцию и снабжение.
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В то же время 26 октября в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы говорилось о том, что Госдума внесет свои предложения по дополнительной финансовой помощи десяти дотационным регионам России, но предлагается список расширить на приграничные с б. УССР субъекты РФ. Главе Минфина Антону Силуанову предлагалось включить в него Белгородскую область, Курскую, Брянскую, Ростовскую, Крым, Краснодарский край, Севастополь, а также посмотреть Воронежскую область.