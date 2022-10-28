Москва, 28 октября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. США и Европа находятся «на пороге большого кризиса», связанного, в том числе, с перенасыщенностью финансовых инструментов. При этом Европу в ближайшее время ждёт «жесточайший кризис», одна из основных причин — разрыв «хозяйственных связей» с Россией. Об этом заявил председатель Госдумы по финансовому рынку, руководитель чувашского отделения СРЗПАнатолий Аксаков (СРЗП) в эфире радио Sputnik , комментируя выступление президентаВладимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

Cap.ru Депутат Госдумы Анатолий Аксаков

Депутат считает, что в США и странах Европы«начинаются кризисные процессы», о чём говорит, в частности, резкое повышение ставок ипотечного кредитования и всплеск инфляции.

«Вполне возможно, что в 2023 году довольно серьёзный кризис обрушится на западное полушарие, западные страны, прежде всего. И это неизбежно перекинется на азиатские страны, это мы должны иметь в виду. И в определённой степени я допускаю, что многие политические процессы, которые сегодня мы наблюдаем, — это способ отвлечь внимание от внутренних проблем, которые есть, прежде всего, в Соединённых Штатах, на внешние вопросы», — полагает Анатолий Аксаков.

Парламентарий считает, что США и Европа «на пороге большого кризиса», в том числе, из-за перенасыщенности финансовых инструментов», которые в разы превышают объём валовых продуктов:

«Очевидно, этот пузырь накопившийся должен лопнуть».

Глава думского комитета подчеркнул, что Европа в нынешней ситуации — «главная проигрывающая сторона»:

«Если говорить о ближайшем периоде, то на мой взгляд, там будет жесточайший кризис. И он связан будет, в том числе, с разрывом хозяйственных связей с Россией — прежде всего, с той частью, которая поставляла энергетические ресурсы в Европу».

Как сообщалоИА REGNUM, 27 октября прошло заседание международного дискуссионного клуба «Валдай», тема обсуждения: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Президент России Владимир Путин в своём выступлении подчеркнул, что Запад«предпринял целый ряд шагов на обострение», в том числе на «разжигание войны» на территории б. УССР, провокации вокруг Тайваня, дестабилизацию мирового продовольственного и энергетического рынков.