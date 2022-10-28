Бишкек, 28 октября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев прокомментировал ситуацию со свободой слова в республике и блокировкой сайта «Азаттык медиа» (филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

«Свобода слова в Киргизии была, есть и будет. Но мы должны помнить, что понятие свободы слова всегда должно быть неразрывно сопряжено с понятием ответственности», — подчеркнул он.

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По словам чиновника, в стране нет ограничений для работы свободных масс-медиа, но они должны неукоснительно соблюдать законодательство республики.

Говоря о приостановке на два месяца доступа к веб-сайту «Азаттыка» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в Киргизии, Султанбаев отметил, что Министерство культуры, приняло такое решение в связи с распространением недостоверной информации о вооружённом конфликте на киргизско-таджикской границе, произошедшем 14 — 17 сентября 2022 года.

«Как говорится: «Закон суров, но это Закон», — резюмировал пресс-секретарь президента Киргизии.

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