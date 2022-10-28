Пенза, 28 октября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. С 2015 года в Пензенской области регистрировали снижение смертности населения от различных видов инсульта. По итогам 2020–2021 годов наблюдается рост смертности, передает Пензастат.

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По области в 2015 году умерли от инсульта 1687 человек, в 2016 году — 1616, в 2017 году — 1477, 2018 году — 1486, 2019 году — 1389 человек. В 2020 и 2021 годах от различных видов инсульта умерло 1469 и 1475 человек соответственно.

Как уточнили в минздраве Пензенской области, в 2021 году число пациентов с впервые установленным диагнозом острого нарушения мозгового кровообращения составило 2083 человека, это на 67% показателя 2020 года (6306 человек).

Напомним, 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.

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