Челябинск, , 16:51 — REGNUM В Челябинск пришла очередная партия из 16 новых экологичных автобусов. Об этом говорится 28 октября в телеграм-канале губернатора области Алексея Текслера.

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«Спасибо нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Уже скоро они выйдут на маршрут», — сказано в сообщении.

Всего за 2022 год муниципалитеты Челябинской области получили уже 140 новых единиц транспорта. Это и автобусы, и троллейбусы, и трамваи.

В 2023 году власти собираются продолжить обновление общественного транспорта, «несмотря ни на какие сложности».