Бухарест, 28 октября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о намерении выделить 1,03 млрд леев ($200 млн) на ремонт и модернизацию основных локомотивов и вагонов главного государственного железнодорожного предприятия — CFR. Об этом 28 октября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По предварительным данным, соответствующий проект предусматривает полное переоборудование 55 электровозов, 20 дизельных маневровых единиц, а также 139 пассажирских вагонов.

«В течение ближайших нескольких месяцев они будут приведены в полное соответствие к нормам и требованиям западных государств», — говорится в заявлении министерства транспорта и инфраструктуры Румынии.

Предполагается, что проведение ремонтных работ будет финансироваться из государственного бюджета и ряда европейских фондов. Ранее официальный Бухарест был вынужден признать, что изношенность транспортного парка CFR составляет 70%.