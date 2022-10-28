Москва, 28 октября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Московском государственном университете технологий и управления имени К. Г. Разумовского состоялся межрегиональный слет молодёжных медиа, который объединил 80 представителей казачьей молодёжи из десяти регионов России. Участники представили лучшие инновационные проекты в сфере медиа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 28 октября.

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Встреча была организована с целью развить у молодых казаков России актуальные навыки работы в медиасреде. В течение трёх дней студенты и кадеты принимали участие в образовательных сессиях и мастер-классах, которые посвящены развитию профессионального мастерства в сфере медиа. Участники познакомились с особенностями работы современных медиаплатформ, обучились основам создания контента и современного сайтостроения, технологиям виртуальной и дополненной реальности.

Заместитель начальника управления Роскомнадзора и секретарь постоянной комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при президенте РФ по делам казачества Александр Ижко подчеркнул, что образ современного казака раскрывают четыре основных тезиса: «казак-воин», «сила духа», «единство» и «вера».

После заочного этапа медиашколы молодые казаки представили лучшие проекты и практики в сфере массовой коммуникации. Молодой казак Всевеликого войска Донского, руководитель шахтинского отделения КДМО «Донцы» Виталий Голотвин представил участникам проект «Казачья кибердружина». Ребята выявляют ложную информацию и негативный контент в Сети и социальных сетях, а также борются с распространением фейков.

На стратегической сессии участники и эксперты обсудили перспективы развития образа современного казака и его трансляции в молодёжных казачьих медиа. Одно из возможных решений в рамках медиашколы — создание молодёжной казачьей медиасети.