Ижевск, 28 октября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Удмуртии приняли законопроект, который позволяет обманутым дольщикам получить единовременную выплату. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Выплата будет рассчитываться в зависимости от площади жилья, приобретаемой у недобросовестного застройщика. Однако есть ограничение, при покупке однокомнатной квартиры — не более чем за 36 кв. метров, двухкомнатной — не более 54 кв. метров, трехкомнатной — не более 74 кв. метров. Средняя рыночная стоимость 1 кв. метров будет рассчитываться в соответствии с мерами поддержки, которые предоставляются другим категориям граждан — ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

В 2023 году выплата будет предоставляться из бюджета Удмуртии через Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. На это будет выделено 50 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в перечень обманутых дольщиков в республике включены 168 человека. Из этого числа 149 граждан внесены в список минстроя республики, 19 человек — могут рассчитывать на возмещение средств за счет федерального «Фонда развития территорий».