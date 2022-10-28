Новомичуринск, Рязанская область, 28 октября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Девять тонн хлебобулочной продукции отправил в пункт приёма гуманитарной помощи для военнослужащих Новомичуринский хлебозавод Рязанской области.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь

В составе груза — овсяное печенье и фирменные сухарики. По словам генерального директора хлебозавода Василия Калинина, решение об отправке продукции принято совместно с коллективом, все согласились поддержать бойцов.

Подарок для военнослужащих передан 28 октября в пункт приёма в Ростове, сообщает издательство «Пресса».