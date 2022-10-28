Таллин, 28 октября, 2022, 16:39 — ИА Регнум.

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В ночь на воскресенье, 30 октября, Эстония и Латвия переходят на зимнее время, сообщил эстонский портал Postimees.

Отмечается, что в 4 часа утра по всему Европейскому союзу часы переводят на час назад. С переходом на зимнее время Эстония вновь вступит в свой часовой пояс. Сезонный перевод стрелок применяется в целях экономии энергетических ресурсов.

Переход на зимнее время осуществляется не по местному, а по среднему Гринвичскому времени. Поэтому Таллин и Рига переведут часы не в полночь, а в 04:00 по местному времени.

Поскольку, согласно текущей информации, в Европейском Союзе не было достигнуто никакого прогресса в вопросе прекращения перевода часов, стрелки часов должны быть переведены на летнее время в последнее воскресенье марта 2023 года. Тогда стрелки часов передвинутся на час вперед.