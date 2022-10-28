Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге завершили основные мобилизационные мероприятия в отношении военнообязанных горожан, находящихся в запасе, которые были начаты по указу президента РФ от 21 сентября, сообщили 28 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА Regnum Отправка мобилизованных в Петербурге

«Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объёме. Завершается сбор личного состава. Соответствующая работа продолжается», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM передавало, что на пресс-конференции в Астане президент РФ Владимир Путин сообщил, что все мобилизационные мероприятия в стране будут завершены к ноябрю.

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