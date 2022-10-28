Москва, , 16:34 — REGNUM Если в 2023 году не произойдет экстраординарных внешних шоков, то вполне вероятен восстановительный рост российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

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«Российская экономика находится в процессе структурной трансформации. Это априори делает любые прогнозы не очень устойчивыми. При прочих равных условиях, если не произойдет экстраординарных внешних шоков, во второй половине 2023 года действительно вероятен восстановительный рост российской экономики, — сказал он. — Скорее всего, основным фактором улучшения прогноза стала адаптация российской экономики к новым условиям. Пока масштаб эффектов от грядущих санкций ЕС против российской нефти не ясен. Если паче чаяния они окажутся жесткими и процесс перенаправления поставок на новые рынки пойдет медленно, вполне возможно и усиление спада».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Банка России, экономика РФ перейдет к росту во второй половине 2023 года.

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