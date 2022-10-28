Загреб, , 18:40 — REGNUM Брюссель не должен продолжать с Сербией переговоры о присоединении к ЕС, если Белград не присоединится к антироссийским санкциям. Об этом заявил докладчик Европарламента по вопросам новой стратегии расширения ЕС Тонино Пицула 28 октября в Загребе.

Сербия и ЕС Balkan Photos

Европарламентарий из Хорватии отметил, что президент Сербии Александр Вучич должен «решить вопрос, где на самом деле место Сербии». Он добавил, что Белград должен не повернуться спиной к Западу, а наоборот — присоединиться к нему.

«Мы хотели бы, чтобы дальнейшие переговоры с Сербией могли продолжиться только если эта страна согласует свою политику с внешней политикой ЕС и введет санкции против России», — процитировало слова Пицулы новостное агентство «Бета».

Напомним, что ранее Александр Вучич заявил, что Сербия не будет присоединяться к антироссийским санкциям.