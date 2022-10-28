Ереван, , 17:26 — REGNUM Никол Пашинян и его режим с самого начала были антироссийским проектом Запада, и Запад ждёт от Еревана проведения политики, враждебной России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

абсолютно не удивительны. Команда Пашиняна пришла в 2018 году к власти при непосредственной поддержке извне с целью реализации определенных внешнеполитических задач. Не может быть так, чтобы команда Пашиняна состояла из представителей западных фондов и организаций, а также людей, которые прошли определенную западную школу и всю жизнь зарабатывали на том, чтобы дискредитировать российско-армянские отношения, а в итоге, когда они пришли к власти, вдруг стали сторонниками российско-армянских отношений. Антироссийская повестка реализуется в Армении именно с приходом действующей власти в республике с 2018 года. Все намеченные изначально планы претворяются жизнь. Сегодня мы достигли так называемого кульминационного цикла, когда Запад окончательно хочет видеть конкретные антироссийские выпады со стороны Пашинян и его команды. Именно это мы и видим.

Арман Гукасян

Подобные антироссийские шаги действующей власти АрменииВсё это также однозначно свидетельствует о том, что власти совместно с Западом хотят закрыть арцахский вопрос и все те региональные вопросы, в решении которых Россия с 9 ноября 2020 года является посредником. Это очередной антироссийский шаг, предпринятый накануне трехсторонней встречи Пашинян-Путин-Алиев в Сочи.