Ереван,
28 октября 2022, 17:26 — REGNUM Никол Пашинян и его режим с самого начала были антироссийским проектом Запада, и Запад ждёт от Еревана проведения политики, враждебной России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.
Никол Пашинян
Иван Шилов © ИА REGNUM
Подобные антироссийские шаги действующей власти Армении абсолютно не удивительны. Команда Пашиняна пришла в 2018 году к власти при непосредственной поддержке извне с целью реализации определенных внешнеполитических задач. Не может быть так, чтобы команда Пашиняна состояла из представителей западных фондов и организаций, а также людей, которые прошли определенную западную школу и всю жизнь зарабатывали на том, чтобы дискредитировать российско-армянские отношения, а в итоге, когда они пришли к власти, вдруг стали сторонниками российско-армянских отношений. Антироссийская повестка реализуется в Армении именно с приходом действующей власти в республике с 2018 года. Все намеченные изначально планы претворяются жизнь. Сегодня мы достигли так называемого кульминационного цикла, когда Запад окончательно хочет видеть конкретные антироссийские выпады со стороны Пашинян и его команды. Именно это мы и видим.
Всё это также однозначно свидетельствует о том, что власти совместно с Западом хотят закрыть арцахский вопрос и все те региональные вопросы, в решении которых Россия с 9 ноября 2020 года является посредником. Это очередной антироссийский шаг, предпринятый накануне трехсторонней встречи Пашинян-Путин-Алиев в Сочи.
Арман Гукасян
Напомним, что депутату Государственной думы России Константину Затулину армянскими властями был запрещён въезд в Армению.