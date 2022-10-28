Херсон, 28 октября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Херсонский онкологический диспансер стал целью ракетного удара вооруженных формирований киевского режима, сообщает 28 октября министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев в своем телеграм-канале.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

По его словам, никто из людей не пострадал только по счастливому стечению обстоятельств.

«Киевский режим в очередной раз продемонстрировал своё отношение к жителям нашего освобождённого региона. На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение. Просто чудом никто не пострадал», — написал Ильмиев.

При этом он уточнил, что ВСУ нанесли ракетный удар днём в условиях хорошей видимости.