Москва, , 16:30 — REGNUM Европейский центральный банк «наступает на те же грабли», что и российский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал решение ЕЦБ повысить ставку.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Повышение ключевой ставки как механизм борьбы с инфляцией эффективен, если это инфляция спроса, — сказал Ковригин. — В мире же сейчас ярко выраженная инфляция предложения, или, как её часто называют, инфляция издержек. Она вызвана заметным увеличением издержек мировых производителей из-за роста цен на сырье, а также ухудшением условий для развития производства из-за геополитических проблем и разрыва сложившихся производственных и логистических связей».

По его словам, негативным последствием повышения ключевой ставки является ухудшение условий для ведения бизнеса.

«Дорожают кредиты, увеличиваются проценты по вкладам. Развивается сберегательная модель поведения, из-за чего сокращается спрос. А это удар по производству. Как бы повышение ключевой ставки в Европе не обернулось ещё большим спадом производства и уменьшением ВВП!» — отметил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что повышение ставки может замедлить бегство капиталов из еврозоны.

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