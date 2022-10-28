Пенза, 28 октября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Пензенской области за 9 месяцев 2022 года в эксплуатацию ввели 562,3 тыс. кв. метра жилья, или 89,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Пензастат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Объем построенного жилья индивидуальными застройщиками сократился на 10,9% по сравнению с показателями 2021 года и составил 348,8 тыс. кв. метров. В целом по области на индивидуальное строительство приходится 62% от общего объема введенного жилья.

Организации-застройщики с начала 2022 года ввели в эксплуатацию 110 жилых домов, населением построено 1805 домов.

Напомним, в марте губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой посодействовать в передвижке финансовых средств для завершения начатых объектов капитального строительства ранее срока, определенного прежде.

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