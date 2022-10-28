Воронеж, 28 октября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Гражданской население при актуализации мероприятий по территориальной обороне в Воронежской области задействовано не будет. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев 28 октября по итогам заседания оперативного штаба.

Kremlin.ru Александр Гусев

«Сразу скажу: оперативная обстановка в регионе — по-прежнему контролируемая, а все вопросы социально-экономического развития мы решаем планово», — сообщил глава региона.

Оперштабом принято решение по созданию четырёх рабочих групп, которые будут решать вопросы территориальной обороны, поддержки экономики, гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также займутся помощью участникам специальной военной операции и членам их семей.

«Подчеркну, что при актуализации мероприятий по территориальной обороне не будет задействовано гражданское население, сил и средств профильных служб для этого достаточно», — написал Гусев.

Глава региона пообещал отдельно проработать вопрос с воинскими частями по переводу региональных единовременных выплат (это 120 тыс. рублей) семьям мобилизованных в случаях, если деньги уже направлены на карты военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Воронежской области действует средний уровень реагирования. Ранее власти региона сообщали, что не планируют вводить ограничительных мер для жителей в связи с данным режимом.