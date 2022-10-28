Москва, , 16:29 — REGNUM В 2022 и в 2023 годах жители РФ будут очень строго соблюдать режим экономии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал данные о том, что российский ретейл опасается падения оборотов из-за перехода населения в режим экономии.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поскольку параметры ни текущего, ни будущего бюджета не предполагают полную компенсацию инфляции в оплате труда работников бюджетных отраслей, имеют место элементы оптимизации расходов, а бизнес заявляет об отсутствии источников увеличения зарплат, то режим экономии будет соблюдаться гражданами очень строго, — сказал Сафонов. — Именно на этом и строятся обоснованные ожидания российских ретейлеров. В этих условиях будут расти риски и для них самих — снижение рентабельности, рост затрат на логистику и содержание торговых площадей в структуре себестоимости. С осторожностью можно предположить, что в 2023 году снижение оборота в неизменных ценах составит 3-4%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов объяснил, что на состоянии российского ретейла сказывается уменьшение числа активных потребителей, часть из которых выехала из страны.

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