Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Специалисты компании «Россети Ленэнерго» восстановили подачу электроэнергии в собор Покрова Пресвятой Богородицы — крупнейший храм Мариуполя, в период боевых действий служивший убежищем для горожан, а затем пунктом сбора и раздачи гуманитарной помощи. Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе ПАО.

Алексей Колчин ИА REGNUM Внутри собора

«Для восстановления электроснабжения храма специалисты энергокомпании выполнили ремонт трансформаторной подстанции, поврежденной осколками», — заметили в пресс-службе.

Это лишь часть мероприятий, реализуемых энергетиками для подключения к сетям социально значимых объектов Мариуполя: котельных, насосных станций ГУП ДНР «Вода Донбасса», медицинских учреждений, детских садов и школ. География работ охватывает свыше 100 улиц, обеспечено электроэнергией более 3,1 тыс. частных домов.

«Совместно с мариупольскими энергетиками организована отработка обращений жителей, возвращающихся в город. Системная работа специалистов Мариуполя и «Россети Ленэнерго» позволит обеспечить дома и объекты инфраструктуры надежным и качественным электроснабжением», — подытожили в пресс-службе.