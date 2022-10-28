Москва, , 16:27 — REGNUM Ещё более 600 казаков Кубанского, Волжского, Оренбургского казачьих войск пополнили отряды «Кубань» и «Ермак». Добровольцы успешно выполняют боевые задачи на донецком и херсонском направлениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 28 октября.

Казачий отряд «Дон» Skwrz.ru

«Мы пришли защищать свои территории и народ. Будем воевать по-казачьи, крепко! У США и их прихвостней пропадёт желание играть с Россией. Гитлера загнали в бункер, и этим обломится. Родину не отдадим», — говорят кубанские казаки.

Участие в СВО принимают 10 тыс. казаков-добровольцев России, более 3 тыс. казаков отправились в зону боевых действий в рамках частичной мобилизации.

Кроме того, более 11,5 тыс. казаков России участвуют в охране общественного порядка, защите госграниц, охране важных объектов.