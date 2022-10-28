Париж, 28 октября 2022, 16:27 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отметил силу французской армии. Об этом глава французского государства сообщил в Twitter.
«Сила нашей армии — женщины и мужчины, которые ее составляют. Чтобы технические специалисты продолжали вводить новшества для обеспечения безопасности наших солдат в ходе операций. Мы предоставляем им средства и инвестируем в обучение. спасибо им за их приверженность!», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «посадить миллиард деревьев» на территории Франции.
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