Париж, 28 октября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил силу французской армии. Об этом глава французского государства сообщил в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Сила нашей армии — женщины и мужчины, которые ее составляют. Чтобы технические специалисты продолжали вводить новшества для обеспечения безопасности наших солдат в ходе операций. Мы предоставляем им средства и инвестируем в обучение. спасибо им за их приверженность!» — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «посадить миллиард деревьев» на территории Франции.

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