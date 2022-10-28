Москва, 28 октября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Московская биржа планирует с 31 октября запустить торги киргизским сомом и таджикским сомони, сообщается на официальном сайте торговой площадки.

moex.com Московская биржа

«Московская биржа продолжает развивать инструментарий в национальных валютах и планирует с 31 октября 2022 года начать торги валютными парами «киргизский сом — российский рубль» (KGS/RUB) и «таджикский сомони ­– российский рубль» (TJS/RUB)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что участникам торгов и их клиентам с новыми валютными парами будут доступны сделки на спот-рынке с расчётами «сегодня» и «завтра», а также свопы overnight.

В комментарии Мосбиржи отмечено, что биржевые торги новыми валютными парами расширяют возможности по прямой конвертации для банков, брокеров и их клиентов — физических и юридических лиц, в том числе участников внешнеэкономической деятельности, и «являются важным инфраструктурным элементом для развития расчётов в национальных валютах между Россией, Киргизией и Таджикистаном».