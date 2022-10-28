Москва, 28 октября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Объём транзитных перевозок сократился на Северном морском пути. Об этом сегодня, 28 октября, по итогам заседания президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики заявил вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

«Что касается перевозок по Северному морскому пути, скажу честно, что ситуация достаточно напряжённая. Напряжённая она, прежде всего, в связи с транзитом. Поскольку транзит по Северному морскому пути, то есть перевозка грузов в другие государства, в этом году упал <…> Мы исходим из того, что задачи, поставленные Владимиром Путиным, будут выполнены», — сказал Трутнев.

Он также отметил, что обязательства компаний остаются в том виде, в котором они изложены и подписаны.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктике заявил, что Законопроект о северном завозе учитывает опыт реализации плана развития Северного морского пути.

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