Новокузнецк, Кемеровская область, 28 октября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» — центральное событие прошлого дня и не только. Об этом ИА REGNUM заявил политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Путин обрисовал модель мироустройства, в которой нам всем придется жить. Это та правда, которую Россия несёт в мир и с которой она хочет достучаться до всех сердец. Здесь я вижу мощнейшую историческую традицию всех этих заявлений. Тут и общий консерватизм Российской империи с эпохи Николая I, и борьба с западным империализмом и колониализмом Коминтерна и большевиков. Всё в российской традиции, где всегда причудливо сочетался футуризм с традиционным. Причём Россия открыта для модерна, полезного нового и избегает крайних зловредных идеологий Запада, как движение ЛГБТ и марксизм (отказ Путина организовывать национализацию по рецептам коммунистов), — отметил Полухин. — Россия не собирается самоизолироваться. Будет выстраивать отношения со всеми, кто готов с ней работать. Тут Путин даже открыл дверь для Европы, не отменив тем самым идею Михаила Горбачева об единой Европы от Лиссабона до Владивостока. «Одной из частей большой Евразии могла бы стать её западная оконечность — Европа», — подчеркнул Путин. России Путина интересны «большие пространства», объединения в рамках одной системы различных государств. Также он отметил, что в будущем мире не будет гегемона, монополии доллара. Мир должен быть сообществом государств, «больших пространств», где все имеют право жить согласно своей правде и совести. Путин упомянул даже термин из православной, почвеннической и славянофильской идеологии, заявив про «симфонию человеческой цивилизации». Мироустройство на основе симфонии, где есть единство и, одновременно, каждый сохраняет индивидуальность, — это наследие Византии».

Эксперта, по его словам, порадовало и частое упоминание Фёдора Достоевского.

«Вспомнил президент и основателя цивилизационного подхода Николая Данилевского. Надо приветствовать такое насыщение речи президента опытом нашей глубинной почвеннической исторической традиции. При этом есть понимание, что Владимир Путин больший демократ, чем представители стран Запада, которые давно похоронили идеалы своей демократии лицемерной политикой обезличивания и подчинения остальных в мире. Понимает президент, что отдельные органы центральной власти надо перенести в провинцию, так как «проблема излишней централизации всех федеральных структур в Москве существует», — подчеркнул политолог.

Напомним, что 27 октября президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он выступил с большой программной речью по теме форума, ответил на многочисленные вопросы модератора дискуссии и участников Валдайского клуба.