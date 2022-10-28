* запрещённая в России организация

Бишкек, , 16:23 — REGNUM Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс возмущён решением властей Киргизии о блокировке сайта «Азаттык медиа» (филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом американский чиновник пишет на своей официальной странице в Twitter.

Флаг США

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По его словам, США глубоко обеспокоены ограничениями, которые ввело киргизское правительство.

«Это последствия ряда действий, которые усилили давление на независимые СМИ и гражданское общество. Свободная пресса имеет решающее значение для всех функционирующих демократий», — подчеркивает Прайс.

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Спецпредствитель Евросоюза по правам человека Эймон Гилмор также выразил недовольство в связи с блокировкой веб-сайта «Азаттык медиа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и задержанием ряда прозападных активистов в Киргизии.

«Власти Киргизии должны соблюдать свои международные обязательства в отношении основных свобод», — пишет европейский чиновник на своей странице в Twitter.

*«Азаттык медиа» является филиал «Радио Свобода», СМИ, признанного в РФ иностранным агентом.

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