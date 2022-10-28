Ставрополь, 28 октября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Ставропольском крае будут созданы четыре «Солдатских привала». Ранее запущенную акцию в Белгородской области подхватили власти Ставрополья. Формирование пунктов отдыха для военных по территориях муниципалитетов края, которые находятся на путях следования военнослужащих к местам службы, анонсировал губернатор региона Владимир Владимиров.

Андрей Алексеев Солдатская каша

В ходе состоявшейся 27 октября прямой линией с жителями Ставрополья он сообщил, что один «Солдатский привал» будет открыт на границе с Краснодарским краем — на въезде в Ставропольский край, два пункта — в городе Невинномысске и один - в Кочубеевском округе.

По задумке инициаторов создания таких пунктов отдыха для бойцов — «Солдатских привалов», в них военнослужащие смогут отдохнуть, поесть, получить необходимые в быту вещи и предметы первой необходимости, зарядить телефоны.