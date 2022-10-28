Москва, , 16:19 — REGNUM 78 лет назад состоялось завершение освобождения УССР от фашистских захватчиков. Естественно, что сегодня в условиях специальной военной операции мы эту дату воспринимаем по-особому, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе Сергей Журавлев.

УССР

«Что здесь особого? И что с точки зрения исторической науки можно отметить в связи с годовщиной освобождения УССР от нацистов?

Нужно отметить, что во время Великой Отечественной войны в Красной армии, которая освобождала советскую землю, в том числе и УССР, от нацизма, сражались плечом к плечу представители разных национальностей и очень много было жителей УССР. Это действительно была интернациональная армия.

Никогда нельзя забывать, что русские солдаты вместе с жителями УССР освобождали нашу страну, воевали и боролись. Это очень важно.

К сожалению, сейчас и на территории б. УССР, и в Польше, и в других странах Запада очень часто звучат призывы по-другому смотреть на Великую Отечественную войну.

В киевской официальной историографии после распада Советского Союза господствовала точка зрения о том, что УССР не участвовала в войне, что она была якобы между двух диктаторских режимов: гитлеровского и сталинского. Это было неправдой.

Жители УССР защищали нашу общую советскую страну, воевали в Красной армии (среди них было очень много Героев Советского Союза) и совершали подвиги на фронте. Это самый лучший, самый красноречивый факт доказательства того, что это была наша общая Победа.

Когда мы смотрим на эти исторические факты с высоты сегодняшнего дня, то нам особенно становится не по себе, когда мы видим, что потомки тех жителей УССР, которые сражались с русскими против нацизма, оказались инфицированы этой бациллой нацизма.

Можно ли в полной мере назвать это нацизмом, наверное, точнее сказать, неонацизмом. Именно то, что была такая яркая страница нашей совместной борьбы и победы над нацизмом, а потом спустя десятилетия потомки солдат, сражавшихся с врагом вместе с нами, оказались обалванены нацисткой пропагандой, это сегодня и вызывает смешанные чувства.

Хочется надеяться, конечно, что народ б. УССР пересмотрит рано или поздно, перевернет эту страницу истории и мы опять будем единым народом, будем вместе, будем признавать, что мы часть общей культуры и общего народа.

Эта дата освобождения УССР от фашистских захватчиков, от нацизма заставляет задуматься и о прошлом, и о настоящем», — высказал свое мнение Сергей Журавлев.

Как сообщает ИА REGNUM, 28 октября отмечается День освобождения УУСР от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.