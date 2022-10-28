Ярославль, 28 октября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Ярославской области с геологоразведочного предприятия взыскали более чем 60 млн рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте УФССП по Ярославской области.

УФССП по ЯО Судебные приставы

Компания заключила 44 договора поставки, однако за полученный товар расплачиваться не стала. Обманутые поставщики обратились в суд. Фемида встала их сторону. Долги составили более 58 млн рублей.

Несмотря на предпринятые приставами меры, руководство компании в срок деньги не вернуло. Тогда с предприятия взыскали и исполнительский сбор за каждое из 44 дел. В итоге принудительно компания выплатила все задолженности в размере более чем 62 млн.