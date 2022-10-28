Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM Второй петербуржец обратился в суд с административным иском к военному комиссару, на этот раз Калининского района, который оштрафовал его на 500 рублей якобы за неявку в военкомат по повестке.

Повестка. Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили 28 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга, Калининский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал жалобу Никиты Журба на постановление по делу об административном правонарушении по статье 21.5 КоАП РФ (Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). По словам истца, его оштрафовали на 500 рублей за то, что 6 октября он не явился в военкомат.

По словам горожанина, он посещал военкомат 29 сентября, после того, как накануне получил под роспись повестку. Тогда он представал военному комиссару документы, в том числе об отсрочке, и его отпустили. Спустя 18 дней Журба в двери своей квартиры вновь обнаружил повестку с приказом явиться в военкомат 17 октября. Мужчина снова навестил военкомат и уже настоятельно попросил сделать отметку на оборотной стороне повестки.

«Вечером 17 октября в отделении почты Журба получил заказное письмо. В конверте находился протокол об административном правонарушении и постановление. Из документов следовало, что заявитель не явился к 08:00 мск 6 октября в военкомат», — пояснили в ОПС.

Суду Журба пояснил, что не был уведомлен о необходимости явки 6 октября, добавив, что в протоколе и постановлении неверно указано место его рождения, а также ручкой внесены правки. Кроме того, о составлении протокола его не уведомляли, при этом в самом документе говорится обратное.

«Журба просит отменить постановление о привлечении его к административной ответственности», — уточнили в ОПС. Суд истребовал материалы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первое подобное дело было принял к рассмотрению Петроградским районным судом Санкт-Петербурга 26 октября. Там местный житель пытается через суд отменить штраф в 1500 рублей, выписанный ему военным комиссаром за то, что тот не явился по повестке в военкомат в установленный срок. Горожанин же утверждает, что он посещал военкомат. Суд также истребовал документы.

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