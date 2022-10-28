Париж, 28 октября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Во французских музеях в условиях строжайшей конфиденциальности идет обсуждение об усилении безопасности выставленных работ после многочисленных акций активистов-экологов в последние дни, передает BFM TV.

(сс) ashwinmandloi Лувр

После эффектных акций активистов-экологов против «Подсолнухов» Ван Гога или «Стога сена» Клода Моне французские музеи призвали «удвоить бдительность». Но главные заинтересованные лица очень неохотно раскрывают, как они намерены бороться с возможными деяниями активистов.

Музеи Лувра и Орсе, в которых хранятся некоторые из самых известных картин в мире, отказываются комментировать и конкретизировать свою стратегию перед лицом этого нового риска.

«Это слишком конфиденциальная информация», — считают в музеях Франции.

Напомним, во Франции порча культурных ценностей может достигать десяти лет лишения свободы и штрафа в размере 150 000 евро, в случае совершения преступления несколькими лицами.