Кишинёв, , 16:17 — REGNUM Министерство обороны Молдавии ещё не получило обещанные Евросоюзом €40 млн на повышение обороноспособности, но уже распределила, на что будут потрачены средства. Об этом на телеканале Publika TV сообщил госсекретарь ведомства Валерий Мижа.

Запуск ракеты ПВО Mil.ru

«Поменяем платформы для пехотных бригад. Бригада тылового обеспечения будет укомплектована, в данном случае батальоном, мы изменим систему управления, командование управления, улучшим нашу систему киберзащиты, закупим военные беспилотники и изменим средства связи с представителями министерства внутренних дел», — сообщил Мижа.

Представитель минобороны добавил, что ведомство настаивает, чтобы правительство Молдавии пересмотрело приоритеты объявленной модернизации армии в пользу усиления сил ПВО. Это связано с тем, что 10 октября якобы над молдавской территорией пролетели три российские ракеты в сторону б. УССР.

«Мы выступили с рекомендацией изменить приоритеты в плане модернизации. И ещё, как бы дорого это не стоило, рассмотреть разные варианты модернизации ПВО», — заявил госсекретарь.

Напомним, власти Молдавии взяли курс на милитаризацию страны. Планируется, что обеспечение молдавской армии новым оружием будет за счёт помощи стран НАТО.

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