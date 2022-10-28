Москва, , 16:13 — REGNUM Деполитизированная международная финансовая система может развиваться в двух направлениях: за счёт использования национальных валют в международных расчётах и «коллективной валюты» — например, на базе БРИКС. Но будущее стоит «не за финансовым оборотом в национальных валютах, а за коллективной валютой». Такое мнение высказал председатель Госдумы по финансовому рынку, лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков в эфире радио Sputnik, комментируя выступление президента Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

Анатолий Аксаков Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарий солидарен с главой государства о необходимости создания деполитизированной международной финансовой системы, приведя в качестве одного из аргументов «фактическое воровство наших резервов» в долларовых активах и евро.

«Нет доверия ни к американцам, ни к европейцам. Соответственно, надо создавать новую финансовую систему. Я думаю, что она будет развиваться в двух направлениях. Первое направление — использование национальных валют в международных расчётах. И такое направление активно развивается, особенно с Китаем. И ещё более эффективным инструментом будет международная валюта», — сказал Анатолий Аксаков.

По его мнению, такую валюту можно создать на базе БРИКС, так как будет актуальным вопрос «формирования валюты, которая обеспечит экономическое сотрудничество этих стран».

«Я думаю, что будущее не за финансовым оборотом в национальных валютах, а за коллективной валютой, которая будет создавать больше удобства, в том числе для тех стран, чьи валюты не являются ликвидными на мировом валютном рынке», — полагает депутат.

Анатолий Аксаков также подчеркнул, что «сами американцы и европейцы заставляют идти по этому пути», используя валюту в международных расчётах «как способ политического шантажа».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» обсуждали тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Президент России Владимир Путин в своём выступлении подчеркнул важность справедливой мировой экономики, заявив, что «Россия считает неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ, в том числе для целей международных расчётов». По его словам, такие платформы должны находиться «вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления».

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