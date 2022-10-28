Новая финансовая система может развиваться в двух направлениях — Аксаков
Москва, 28 октября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Деполитизированная международная финансовая система может развиваться в двух направлениях: за счёт использования национальных валют в международных расчётах и «коллективной валюты» — например, на базе БРИКС. Но будущее стоит «не за финансовым оборотом в национальных валютах, а за коллективной валютой». Такое мнение высказал председатель Госдумы по финансовому рынку, лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков в эфире радио Sputnik, комментируя выступление президента Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».
Парламентарий солидарен с главой государства о необходимости создания деполитизированной международной финансовой системы, приведя в качестве одного из аргументов «фактическое воровство наших резервов» в долларовых активах и евро.
По его мнению, такую валюту можно создать на базе БРИКС, так как будет актуальным вопрос «формирования валюты, которая обеспечит экономическое сотрудничество этих стран».
Анатолий Аксаков также подчеркнул, что «сами американцы и европейцы заставляют идти по этому пути», используя валюту в международных расчётах «как способ политического шантажа».
Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» обсуждали тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Президент России Владимир Путин в своём выступлении подчеркнул важность справедливой мировой экономики, заявив, что «Россия считает неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ, в том числе для целей международных расчётов». По его словам, такие платформы должны находиться «вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления».