Белгород, 28 октября 2022, 16:11 — REGNUM Поддержку несовершеннолетним братьям и сёстрам мобилизованных граждан окажут власти Белгородской области. Об этом по итогам поездки 28 октября в военную часть в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В регионе проработаны многие вопросы в части выплат, а также дополнительной помощи детям, семьям, родителям мобилизованных. Однако из военной части поступил новый запрос.
Как сообщало ИА REGNUM, власти закупили для мобилизованных дополнительное обмундирование, его получат все призванные в рамках частичной мобилизации белгородцы.