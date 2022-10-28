Белгород, , 16:11 — REGNUM Поддержку несовершеннолетним братьям и сёстрам мобилизованных граждан окажут власти Белгородской области. Об этом по итогам поездки 28 октября в военную часть в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Частичная мобилизация Администрация Бузулука

В регионе проработаны многие вопросы в части выплат, а также дополнительной помощи детям, семьям, родителям мобилизованных. Однако из военной части поступил новый запрос.

«Обратился молодой человек (у него нет семьи и детей, но есть младшие братья и сестра, которые остались) с вопросом, почему им не выплачивается из бюджета помощь, которая идёт на оплату школьных обедов и оплату детского сада. Согласен, об этом мы не подумали. В ближайшее время примем такое решение, и эти выплаты будут положены и несовершеннолетним братьям и сёстрам мобилизованных», — решил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, власти закупили для мобилизованных дополнительное обмундирование, его получат все призванные в рамках частичной мобилизации белгородцы.