Анкара, , 16:31 — REGNUM Анкара хочет расширить своё присутствие в Арктическом регионе, регионе с растущим геополитическим значением. В ближайшие недели Турция завершит процесс ратификации соглашения о присоединении к Договору о Шпицбергене 1920 года, который предоставит Анкаре новые возможности для исследований и экономической деятельности в Арктическом регионе. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает турецкий телеканал TRT World.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор статьи Люк Коффи, старший научный сотрудник института Хадсона в Вашингтоне, считает, что Турция является опытным участником различных научных исследований, в том числе в Арктике и Антарктике.

«Но когда дело доходит до Арктики, есть три основные причины, по которым присутствие Анкары в регионе важно. Во-первых регион становится центром геополитики. Понятно, что поскольку всё больше стран стремятся к более активному участию в регионе, Турция не хочет оставаться в стороне. Во-вторых по мере появления экономических возможностей в Арктике, Анкара захочет иметь хорошие возможности для более активного участия. Наконец, Арктический регион является домом для сотен тысяч этнически тюркских народов. В последние годы Анкара стремится продвигать общее наследие и культуру между тюркскими государствами и народами, и Арктический регион не является исключением», — указано в сообщении.

Ученый напомнил, что в 2015 году Турция подавала заявку на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете. Однако с разрывом отношений между Россией и другими арктическими странами Арктический совет практически прекратил своё функционирование. «Это делает присоединение к Договору о Шпицбергене самым быстрым и прямым способом для Турции получить долю в арктическом регионе».

«Глобальный интерес к Арктике в ближайшие годы будет только возрастать. Поскольку другие страны выделяют ресурсы и активы в регионе для обеспечения своих национальных интересов, Турция не захочет отставать», — считает автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет по иностранным делам парламента Турции согласовал предложение о присоединении Анкары к соглашению о Шпицбергене, которое позволит гражданам страны приобретать собственность, права на проживание и рыболовство на архипелаге и в территориальных водах.

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