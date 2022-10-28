Грозный, 28 октября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Чечня в преддверии Дня народного единства оказала поддержку соотечественникам из Приморского края. Республика приняла участие во всероссийской акции «Россия — единая семья! От всего сЕРдца», отправив 52 продуктовых набора в Приморье.

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В посылках то, чем славятся производители Чечни, — мясные изделия от Аргунского комбината, выпечка местного производства, рафинированный сахар, сувениры и письма с пожеланиями, пишет ИА «Чечня Сегодня».