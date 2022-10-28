Саратов, 28 октября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Предприятия легкой промышленности Саратовской области готовы нарастить производство продукции для мобилизованных. Об этом 28 октября сообщает министерство промышленности и энергетики региона.

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Саратовские производители представили заказчикам образцы продукции, которые могут выпускать при получении заказов (элементы экипировки общевойскового комплексного защитного костюма — куртки, брюки, головные уборы).

«Учитывая существенно выросшие потребности, выпуск нужной продукции готовы освоить не только производители одежды, но и другие предприятия легпрома. Свои швейные мощности могут задействовать производители мягкой мебели. К настоящему времени свыше 10 предприятий региона готовы перепрофилировать производство для нужд мобилизованных», — заверил заместитель председателя правительства области — министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Балашовском районе Саратовской области предприятия, общественные организации, неравнодушные жители закупили для мобилизованных бойцов необходимые предметы, которые не входят в обязательный пакет обеспечения военнослужащих.

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