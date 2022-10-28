Барселона, Испания, 28 октября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Испанская прокуратура отказалась от всех обвинений в адрес бразильского футболиста Неймара. Об этом 28 октября сообщило агентство Европа Пресс.

Неймар

Первоначально прокуратура требовала для Неймара два года тюрьмы. Его подозревали в мошенничестве и коррупции из-за предполагаемого сокрытия части платежей, полученных за переход из бразильского «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

Слушания начались 17 октября. Кроме 30-летнего футболиста, на скамье подсудимых оказались бывшие президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу, а также родители игрока.