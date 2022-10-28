Калуга, 28 октября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Новая промышленная площадка «Сигнал» открылась в здании бывшего завода в Обнинске, сообщили 28 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Новая промышленная площадка «Сигнал» в Обнинске

Современная инфраструктура для развития высокотехнологичного бизнеса создаётся в центре первого наукограда России. Площадь первого технопарка составляет более 27 тысяч квадратных метров. Вектор развития резидентов — разработка, конструирование, производство приборов и аппаратуры, поиск и внедрение IT-решений для электронной промышленности. Резидентами технопарка уже стали восемь компаний.

В реконструкцию помещений и коммуникаций за год вложено около 50 млн рублей. Технопарк будет участвовать в конкурсе Минпромторга «Лидеры развития инфраструктуры», чтобы привлечь федеральное финансирование на покупку оборудования. В ближайших планах — создание центра молодёжного научно-технического творчества, конференц-центра и другие объекты.