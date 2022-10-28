Бишкек, 28 октября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В соцсетях активно распространяется очередной антироссийский фейк — копия якобы совместного приказа силовых структур России о «создании Межведомственной рабочей группы по выявлению и нейтрализации неблагожелательных лиц среди иностранцев». Об этом сообщает российское посольство в Киргизии.

ИА REGNUM Фейк

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Диппредставительство опровергло информацию о якобы усилении контроля со стороны российских силовиков за находящимися в России иностранными гражданами.

Российские дипломаты призвали граждан Киргизии и других государств не поддаваться на провокации и ориентироваться только на информацию из официальных источников.

«Составители подобных фейков преследуют одну цель — посеять панику и внести разлад в наши отношения со странами Центральной Азии», — подчёркивает посольство России.

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