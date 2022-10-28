Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Суды с момента объявления о частичной мобилизации 21 сентября зарегистрировали 70 административных исков жителей Санкт-Петербурга, которые пытаются оспорить решения о своей мобилизации, сообщили 28 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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На данный момент суды рассмотрел четыре иска по существу, по трем из которых вынесли отказ и один удовлетворил частично. Кроме того, четыре дела судами были прекращены в связи с отказом истцов от своих требований.

«По двум искам отказано в принятии, еще два иска возвращены, а один направлен по подсудности. Также два иска оставлены без движения и столько же без рассмотрения», — добавили ОПС.