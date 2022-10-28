Баку, , 16:01 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 октября принял прибывшего в Баку первого зампредседателя правительства России Андрея Белоусова. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической сферах, в проекте транспортного коридора Север-Юг, финансово-банковской, туристической и других областях», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны в ходе беседы отметили, что связи Азербайджана и России динамично развиваются во всех сферах. Отдельно они подчеркнули рост объёма товарооборота между странами.

Напомним, по инициативе России в Сочи на 31 октября переговоры президента РФ Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.